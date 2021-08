Asp: Dialisi a Scicli non chiude

Scicli - "La notizia rispetto alla quale si intende chiudere la dialisi di Scicli è infondata". A scriverlo è l'Asp di Ragusa in una nota. "Un guasto avvenuto al sistema di condizionamento dell’aria in prossimità di ferragosto, un periodo in cui sì è reso difficile un immediato intervento a causa dell’entità del danno, ha indotto il responsabile della Nefrologia a garantire le prestazioni ai pazienti dializzati in altre sedi aziendali. Il guasto sarà certamente risolto quanto prima e sarà garantito il servizio di dialisi a Scicli".