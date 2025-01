Asp Ragusa, 2 milioni 640 mila euro per i Pronto Soccorso

Ragusa - L’Asp di Ragusa riceverà 2 milioni 640 euro grazie a tre decreti di finanziamento firmati dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. Un importante passo avanti per sostenere il personale sanitario impegnato nei pronto soccorso. Le risorse saranno utilizzate per coprire i costi delle prestazioni aggiuntive di medici e personale sanitario, con l’obiettivo di rispondere più efficacemente alle crescenti esigenze del sistema sanitario e ridurre i tempi di attesa, limitando al contempo il ricorso alle esternalizzazioni.

Una delle misure più significative introdotte dai decreti riguarda l’aumento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive: i medici potranno percepire fino a 100 euro lordi all’ora, mentre per il personale sanitario del comparto la cifra sarà di 50 euro lordi. L’iniziativa nasce per contrastare le difficoltà operative che il settore sanitario affronta da tempo, aggravate da una cronica carenza di personale e dall’aumento della pressione sui pronto soccorso. “Questa misura rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi, ogni giorno, lavora in prima linea per garantire cure e assistenza ai cittadini”, ha dichiarato il manager dell’Asp ragusana, Giuseppe Drago.