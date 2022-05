Asp Ragusa, Aliquò lascia e va a Frosinone, la sede del manager vacante

Ragusa - Spetterà al Governo Musumeci dare un nuovo volto alla guida della sanità ragusana.

Dopo la nomina dell’architetto Angelo Aliquò a nuovo direttore generale, per tre anni, della Asl di Frosinone, su scelta del presidente della Regione Lazio Luca Zingaretti, e con decorrenza dal 2 giugno, alla Regione Siciliana si lavora alla nomina di un commissario straordinario in grado di guidare la complessa macchina sanitaria ragusana.

L'assessore regionale Ruggero Razza dovrebbe prorogare i due direttori, quello sanitario e quello amministrativo, fino al 31 dicembre prossimo. Il più anziano dei due, Raffaele Elia, assumerà l’interim fino alla nomina del Commissario straordinario.

Non ci sarà spazio per nessun profilo manageriale della provincia di Ragusa. Una scelta nella logica di non alterare alcun equilibrio politico alla vigilia di costruende alleanze e coalizioni delle prossime elezioni regionali.

“Non ci sono decisioni”, si affretta a dire a Ragusanews l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La nomina del vertice dell’Asp di Ragusa arriverà direttamente dall’Assessorato, quale diretta emanazione del governatore Musumeci. La nomina entro le prossime due settimane.