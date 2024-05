ASP Ragusa: Avviso operatori economici iscrizione albo fornitori

Ragusa - Dallo scorso 1° gennaio, per venire incontro alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche l’ASP di Ragusa ricorre alla gestione telematica delle procedure per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi. Poiché non sarà più possibile procedere al di fuori del sistema digitale, si invitano tutti gli operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con la scrivente Amministrazione, a registrarsi nei mercati elettronici, come specificato nell’Avviso allegato.