Asp Ragusa, delibere del direttore generale facente funzioni nulle?

Ragusa - Le delibere a firma di quello che è stato il direttore generale facente funzioni dell’Asp, nel periodo di vacatio del Direttore generale, potrebbero costare care all’azienda sanitaria ragusana alla luce del pronunciamento cautelare del tribunale amministrativo.

Con un’ordinanza cautelare del 10 novembre scorso, preceduta dal decreto di sospensione del provvedimento impugnato del 5 ottobre 2022, infatti, il Tar di Catania ha accolto la domanda di un operatore sanitario che si era rivolto ai giudici amministrativi contestando il provvedimento di sospensione dal posto di lavoro e conseguente privazione della retribuzione per inadempimento dell’obbligo vaccinale e condannando l’Asp, in questa prima fase, al pagamento delle spese di lite e fissando la trattazione di merito per il prossimo 14 settembre 2023. I giudici della seconda sezione del Tar, Presidente Francesco Brugaletta, hanno ritenuto sussistenti i profili della fondatezza del ricorso, non solo richiamando “la censura di nullità delle deliberazioni del Direttore generale facente funzioni…”, ma anche la circostanza che il ricorrente disponeva di valido certificato di avvenuta guarigione Covid.

A preoccupare gli uffici di Piazza Igea, sarebbero le conseguenti ulteriori azioni che potrebbero essere intentate davanti al Tar su deliberazioni del già direttore generale facente funzioni e che potrebbero aprire un solco indefinito sulla legittimità degli atti adottati in quel periodo temporale.