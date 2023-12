Asp Ragusa, riaperte le visite specialistiche, in attesa dei medici cubani

Ragusa - All’appuntamento con la tradizionale conferenza di stampa di fine anno, il commissario straordinario dell’Asp Fabrizio Russo, in lizza per una possibile riconferma quale direttore generale, snocciola i risultati della sua gestione, a un anno dall’incarico, e affronta anche le criticità dell’azienda.

All’appuntamento con i giornalisti, unitamente ai direttori amministrativo Salvatore Torrisi e sanitario Raffaele Elia, chiama tutti i capi dipartimento all’adunata e tiene a mostrare il nuovo volto della Asp. Collegialità e risposte all’utenza - tiene a precisare-. Sa bene che il vero vulnus della sanità sono le carenza dei medici e le liste d’attesa.

Sulle liste d’attesa, il direttore sanitario Elia ha presentato i dati del monitoraggio di un quasi azzeramento delle attese delle prestazioni delle visite specialistiche. In effetti, dati non comparabili con la realtà di chi invece ogni giorno è in attesa di un esame o di una visita in tempi ragionevoli.

Cifre contestate dal direttore di Ragusanews, Gabriele Giannone, che ha rilevato come quei dati trionfalistici del monitoraggio non tengano conto né del tracciamento di chi non riesce a prenotare la visita perché i centri di prenotazione non lo consentono (agende chiuse), né di quelli che preferiscono rivolgersi a strutture private anzichè attendere settimane o mesi. Alcuni slot di prenotazione sono chiusi e non consentono di prenotarsi. Questa è la narrazione della realtà.

Evanescenti in tal senso appaiono le risposte date dal direttore sanitario.

In serata arriva la disposizione a firma congiunta di Russo ed Elia, che decidono l’apertura di tutte le agende specialistiche fino al 31/12/2024. Bene, aggiungiamo noi.

Il problema della sanità è nella grave carenza di medici. Anestesisti, in primis. Si ricorre alle convenzioni (col Policlinico e il Cannizzaro di Catania), ma strutturalmente il problema rimane. I medici specialisti arrivano se gli ospedali diventano attrattivi, in sostanza se si aprono alle sedute operatorie. Russo tiene a ribadire come la soluzione di utilizzare, ad esempio, nel pronto soccorso dell’ospedale di Modica, i medici dei reparti sia stata un ottimo argine alle lunghe attese. Una esperienza che ha garantito complete turnazioni riducendo al tempo stesso i tempi d’attesa. Ed ancora, “stiamo portando avanti la soluzione di reclutare medici cubani, in convenzione con la Regione Calabria che ha già attivato questa esperienza. Le proveremo tutte”, aggiunge il commissario.

“In ordine alle carenze degli infermieri del 118 - ha spiegato il Russo - abbiamo avviato in poco tempo un bando interno per reclutare 49 ulteriori infermieri che al termine del periodo di formazione saranno immessi in attività. Una procedura che consentirà di garantire tutte le turnazioni nelle ambulanze del 118”. Sul reclutamento del personale medico Russo ha ricordato i risultati raggiunti dai concorsi indetti dall’Asp per 112 dirigenti medici; 64 medici assunti a cui si sono aggiunti 143 infermieri. Nel comparto amministrativo e sanitario ci sono altre 292 posizioni in fase di stabilizzazione. Aperte le procedure di verticalizzazione per 43 operatori tecnici.

Un importante passaggio è stato dedicato all’imminente istituzione di un centro di riferimento per l’alimentazione. “Vogliamo favorire un dialogo con le aziende che in questo territorio rappresentano delle eccellenze nel campo delle produzioni del latte e della filiera avicola. Con le professionalità del nostro servizio veterinaria dobbiamo garantire la qualità di queste produzioni attraverso un processo di tracciabilità a salvaguardia della salute e che sia un valore aggiunto a queste aziende che investono sulla qualità delle produzioni locali”.