Asp Ragusa, Schembari primario della Medicina al Giovanni Paolo II

Ragusa - “Il mio obiettivo è migliorare l’elevato standard quali-quantitativo già presente nel reparto”.

Si presenta così Raffaele Schembari, 63 anni ragusano, che da oggi è il nuovo direttore della Struttura complessa di medicina interna dell’Ospedale Giovanni Paolo II, nominato dal Direttore Generale dell’Asp, a seguito della selezione pubblica dove ha riportato il maggior punteggio.

Il dottore Raffaele Schembari, noto ed apprezzato medico in ambito nazionale, è specialista in geriatria e gerontologia e angiologia medica. Esperto in diabetologia e tecnologia applicata al diabete, è referente presso l’assessorato regionale alla Salute sul tema della “Farmaceutica”.

Nello studio sui microinfusori diabetici, il medico ragusano è stato tra i primi professionisti ad avere impiantato i microsensori sottopelle per il monitoraggio continuo della glicemia, progettati per la rilevazione continua dei valori di glucosio nel sangue fino a 180 giorni.

Nel suo impegno nello studio del diabete, è anche consigliere nazionale della Simdo (società italiana metabolismo diabete obesità) e componente della Commissione nazionale di studio sul Diabete 3.

Ha diretto, su incarico del Direttore Generale, il reparto di Unità operativa complessa di Medicina interna del Giovanni Paolo II, dal novembre del 2020.

E’ autore di centinaio di scritti scientifici sui temi della diabetologia.

Il suo incarico avrà durata quinquennale.