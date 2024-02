Asp Ragusa: si è insediato il nuovo Commissario Pino Drago

Ragusa - Il dottore Giuseppe Drago, classe ’59, è il nuovo Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

La nomina è stata comunicata, previo decreto, dall’Assessorato regionale alla Salute. Drago, reduce dall’incarico di Direttore sanitario degli Ospedali riuniti di “Vittoria-Comiso”, è già stato Direttore sanitario aziendale dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2018. Questa mattina è avvenuto il passaggio di consegne con il dott. Fabrizio Russo, il cui mandato commissariale si è concluso dopo 13 mesi.

Contestualmente alla nomina del nuovo Commissario, per ragioni di continuità tecnico-gestionale e nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei Direttori generali, permangono nelle rispettive funzioni il Direttore sanitario, dott. Raffaele Elia, e il Direttore amministrativo, dott. Salvatore Torrisi.

Tra le problematiche più incombenti Drago segnala “il sovraffollamento dei Pronto Soccorso e la riduzione delle liste d’attesa. Più in generale, dobbiamo migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, ad esempio facilitando il pagamento del ticket. Ma anche garantire il bisogno di salute dei cittadini, attraverso una migliore integrazione fra ospedale e territorio, e abbattere la mobilità passiva: all’interno dei nostri presidi, molte branche specialistiche hanno raggiunto picchi d’eccellenza grazie al lavoro incessante di medici e operatori sanitari”. Durante la fase commissariale, l’obiettivo è inoltre “proseguire nel solco delle linee d’indirizzo prospettate dal commissario Russo. Stiamo per attivare la seconda Tac al Pronto Soccorso di Modica, proseguiremo con quella di Vittoria. Inoltre puntiamo al completamento dei reparti di Terapia intensiva dei due presidi, il “Maggiore” e il “Guzzardi”, e riprenderemo in mano il progetto di ampliamento dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa".