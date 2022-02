Aspettando Miss Italia, la ragusana Ludovica Cutuli a Napoli VIDEO

Ragusa – Visto che la finale di Miss Italia 2021 è rinviata da dicembre al 13 febbraio, a causa del Covid che ha contagiato un po’ tutti, ragazze e organizzatori, la miss ragusana Ludovica Cutuli – unica siciliana candidata alla fascia di più bella d’Italia (le altre 3 finaliste siciliane gareggiano nella categoria “social”) – si è concessa un weekend a Napoli: alleghiamo una delle varie clip, condivise su Instagram dal capoluogo partenopeo.

Tra qualche giorno, se tutto andrà bene, è attesa a Venezia per l’ultima fase del concorso di bellezza, dove la 21enne è di casa frequentando il terzo anno del Corso del Commercio estero all'Università Ca' Foscari. In estate lavora come assistente bagnanti, ma Ludovica ha mille interessi: ama ballare, nuotare e soprattutto - dote rara - ascoltare. "Mi sento una showgirl, una figura poliedrica e dinamica", dice.