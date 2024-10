Assalto con l’escavatore ai danni di due banche, colpita Banca Agricola

Vizzini, Catania - Assalto la notte scorsa a due banche a Vizzini nel Catanese. Sono state rubate le casseforti per il prelievo con il bancomat nelle agenzie di Unicredit e della Banca agricola popolare di Sicilia. Sul posto è stato trovato un escavatore, che sarebbe stato utilizzato per entrambe le rapine. Sul posto per le indagini e i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e della Sezione investigazioni scientifiche.