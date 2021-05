Assessore positivo al Covid: giunta Musumeci in quarantena

Palermo - L’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla è risultato positivo al Covid. La notizia è stata diffusa nelle chat interne di Forza Italia siciliana dallo stesso Scilla.

Proprio in questi giorni Scilla ha partecipato alla riunione di giunta, precisamente venerdì. Adesso per il governo regionale si profila la quarantena. Sabato avrebbe accusato dei lievi sintomi influenzali, da qui il tampone che avrebbe dato esito positivo.

In questi giorni l’assessore Scilla per la sua attività amministrativa e politica si è recato diverse volte in assessorato. Anche tra i dipendenti la notizia è circolata creando apprensione. Sarebbe positiva anche una sua collaboratrice.