Assistenti di studio odontoiatrico, il corso promosso da Logos

Ragusa - L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa e Logos hanno concluso con successo il corso di formazione per ASO - assistente di studio odontoiatrico. Ieri sera, durante la cerimonia di consegna dei diplomi, sono state assegnate anche sei borse di studio ai partecipanti più meritevoli, grazie ai fondi ottenuti attraverso sponsor privati come Logos, Dentiblea e Lort Catania.

Il corso, il primo del suo genere in provincia di Ragusa, è stato fortemente voluto dall'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Ragusa in ottemperanza ai nuovi dettami normativi e ha avuto inizio nel 2021, coinvolgendo 29 partecipanti. Tra questi, vi erano sia assistenti già operativi negli studi dentistici che persone interessate a intraprendere questa professione e che hanno potuto così formarsi adeguatamente. Grazie al successo ottenuto, è già stato avviato un secondo corso e a gennaio partirà un terzo, a cui è possibile iscriversi contattando la Logos.

La cerimonia di consegna dei diplomi è stata presieduta dal presidente degli Odontoiatri, Angelo Tedeschi, dal vicepresidente Carmelo Minicuccio, dal consigliere Luciano Susino, dal presidente di Logos, Rosario Alescio, dalla direttrice del corso Cecilia Muccio e dalla coordinatrice Simona Corallo.

"La formazione è fondamentale per garantire una prestazione professionale di alta qualità nel campo odontoiatrico - ha detto il presidente degli Odontoiatri, Tedeschi - Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal corso di formazione che ha permesso ai partecipanti di acquisire le competenze tecniche e le conoscenze necessarie per svolgere al meglio il loro lavoro. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla formazione di professionisti competenti e responsabili, che rappresentano un valore aggiunto per il nostro settore. Ringrazio anche i colleghi che si sono messi a disposizione sia per la parte teorica che pratica”.

Si tratta di un'opportunità importante per chi desidera intraprendere questa professione e per chi vuole aggiornare e ampliare le proprie conoscenze nel campo odontoiatrico come spiega il presidente di Logos, Rosario Alescio: "Siamo molto soddisfatti della collaborazione avviata con l'Ordine dei Medici e l'Albo degli Odontoiatri di Ragusa. Questa iniziativa ha dimostrato di essere molto utile per formare professionisti competenti e responsabili, in grado di garantire una prestazione di alta qualità ai pazienti. La sinergia creata ci ha permesso di raggiungere un risultato importante e siamo convinti che questa collaborazione potrà continuare anche in futuro, attraverso altre iniziative volte a promuovere la formazione e il progresso del settore odontoiatrico".

Durante il corso, oltre alle conoscenze tecniche necessarie per svolgere il lavoro di assistente di studio dentistico, i partecipanti hanno anche acquisito informazioni sulla sicurezza e sul primo soccorso, elementi fondamentali per garantire la qualità delle prestazioni e la salute dei pazienti.