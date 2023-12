Assunti 10 nuovi dipendenti al Comune di Ragusa

Ragusa - Il sindaco Peppe Cassì, il presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo, l’assessore al Personale Catia Pasta e quello alla Polizia Municipale Giovanni Gurrieri hanno dato il benvenuto a 10 nuovi dipendenti comunali.

“Come abbiamo sempre detto – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì - approvare il Bilancio nei tempi previsti dalla legge non è un semplice vanto per l’Amministrazione ma garantisce all’Ente vantaggi concreti, a cominciare dalla possibilità di assumere nuovo personale dopo tanti anni di svuotamento degli uffici comunali. Con queste nuove assunzioni rafforzeremo infatti la Polizia Municipale (5 agenti) e i settori Urbanistica (1 funzionario tecnico), Lavori pubblici (1 funzionario tecnico), Pnrr (1 funzionario amministrativo contabile), Sviluppo economico (1 funzionario amministrativo contabile) e Ragioneria (1 funzionario amministrativo contabile)”.

“Oggi la soddisfazione è doppia – ha affermato l’assessore Catia Pasta - da una parte portiamo a compimento un processo lungo mesi, che ha coinvolto innanzitutto il quadro economico dell’Ente, dall’altra diamo lavoro a 10 persone che, nelle varie procedure concorsuali, si sono dimostrate meritevoli. Anzi, direi che la soddisfazione è tripla, perché assumere nuove risorse umane vuol dire migliorare i servizi che il Comune offre ai cittadini. Ringraziamo tutto il personale che ha lavorato per la definizione delle procedure amministrative”.

“Cinque nuovi agenti assunti a maggio, cinque oggi e altri cinque sono previsti per il 2024. Con queste nuove risorse umane – ha concluso l’assessore Giovanni Gurrieri - diamo concretezza agli impegni assunti in campagna elettorale, potendo così migliorare sicurezza e decoro della nostra città. Siamo in una fase di transizione del nostro Comando, che si rafforza con l’ausilio di forze giovani coadiuvate dall’esperienza degli agenti già in servizio. Non è però l’unica miglioria prevista. Lavoriamo infatti al presidio Centro storico, con il ritorno in pianta stabile dei vigili in centro dopo circa 20 anni, e al presidio Marina di Ragusa”.