Assunzioni nelle Asp, la Regione: quando il troppo stroppia

Palermo - La nota del super dirigente dell’assessorato alla sanità, Mario La Rocca, è perentoria ed è destinata ai Direttori Generali di tutte le Asp siciliane.

Il personale tecnico, amministrativo e sanitario, reclutato limitatamente per fronteggiare l’emergenza pandemica, supera la stima dei costi presunti per il 2021. Ergo, non ci sono i soldi per pagare tutti. Parola d’ordine, stop ai reclutamenti.

News Correlate A Ragusa per essere assunti all'Asp basta fare domanda per primi

A gelare il sangue di oltre un centinaio di profili professionali tecnici e amministrativi con contratto di lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa incaricati nell’Asp ragusana nell’ambito dell’emergenza Covid 19, arriva l’ammonimento della Regione che invita i manager delle aziende provinciali a “valutare in maniera oculata la strategia di reclutamento del personale con particolare riguardo alle proroghe dei rapporti in scadenza”.

Da chi partirà, quind , la sforbiciata auspicata dalla Regione con la disposizione del suo Direttore Generale? Infermieri, medici o amministrativi?