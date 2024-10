"Assurdo ma vero" di Valentina Raffa all'Istituto Verga di Modica

Modica - “Cerca la fonte di Cìgala. Recati là. Dai le spalle al mare. Poi guarda alla tua sinistra. Io sono lì. Cercami”. La voce della prof.ssa Rosanna Giannone, che impersonava una donna scomparsa vent’anni prima, che sconvolge la vita della cronista di nera Angel Messina, ha creato un’atmosfera carica di curiosità sul giallo “Assurdo ma vero” della giornalista e scrittrice Valentina Raffa tra gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”, accompagnati dalle docenti Floriana Basile, Valentina Bisignani, Aurora Cimò e Stefania Linguanti. È l’inizio delle investigazioni della protagonista che è intenzionata a ritrovare i resti della donna. Il giallo si infittisce quando viene ritrovata morta una bambina di 7 anni su una panchina di una pineta. C’è un fil rouge che collega il cold case a questo omicidio, casi che a loro volta si intrecciano con la vicenda di un santone in carcere per abusi su minori. Angel trascinerà nelle sue investigazioni i lettori, che seguiranno passo passo gli sviluppi dell’inchiesta, chiamati a fare ipotesi investigative su assassini e moventi. “Prova, prova. Si sente?”. No, non era il coordinatore dell’evento, prof. Giuseppe Macauda, ma il procuratore capo Giovanni Masso, impersonato da lui. La conferenza stampa sull’omicidio della bambina è toccante, ma poi lascia posto alla distensione con la lettura di un altro episodio da cui viene fuori la caratterizzazione dei personaggi a tutto tondo, che strappa un sorriso alla platea. “La scuola è il luogo ideale per la conoscenza della produzione letteraria del nostro Paese, dai grandi autori che studiate sui libri, a quelli attuali – ha commentato il dirigente scolastico, prof. Alberto Moltisanti -. Il messaggio che ne dovete trarre è che è possibile anche per voi. Basta credere in voi stessi e lavorare a fondo per esprimere al meglio le vostre capacità”.

“Un esempio quello di Valentina – ha detto il prof. Macauda, poeta e scrittore – che va seguito. È partita da Modica e oggi scrive per uno dei maggiori quotidiani: il Giornale”. L’autrice ha parlato con gli alunni, che le hanno posto diverse domande incuriositi dalla trama e dalla scelta dei casi. “Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo” (Peter Pan) è il messaggio finale che la Raffa ha voluto lasciare agli studenti. “Prefissatevi degli obiettivi e impegnatevi per raggiungerli. Vi auguro di riuscirci – ha detto – ma se capiterà di cadere, sappiate che è naturale, l’importante è rialzarsi e non abbattersi. Non dimenticate mai di sognare”.

“Assurdo ma vero” sarà edito dalla casa editrice Bookabook. La campagna di preordini in corso su www.bookabook.it sta raggiungendo le 200 copie necessarie per la pubblicazione, che è in programma per giugno e la successiva distribuzione in tutte le librerie d’Italia con Messaggerie. Chi volesse sostenere il progetto può preordinare una copia in formato ebook o cartaceo collegandosi sul sito della casa editrice.