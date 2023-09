Ast, un incubo per gli studenti di Pozzallo

Pozzallo - "L'impegno preso dal Direttore Generale nei confronti degli studenti pozzallesi a nulla è valso, stamattina tre autobus non sono partiti riportando problemi meccanici (cambio rotto, ruota bucata e motore fuso)".

A parlare è il sindaco Roberto Ammatuna.

"I tre mezzi aggiunti nella giornata di stamattina, al fine di rispettare l'impegno assunto proprio ieri con l'assessore, in pratica, non sono serviti a sostituire quelli rotti (non in aggiunta ma in sostituzione). Ciò significa che se non ci fossero stati questi autobus aggiunti, stamattina il servizio non sarebbe stato espletato. E questo è inaccettabile. L'assessore ha già parlato telefonicamente sia con l'ingegnere Iacono, sia con il Direttore Generale Parlavecchio; entrambi si sono scusati, attribuendo la responsabilità all'anzianitá dei mezzi che saranno sostituiti non appena i bilanci dell'azienda saranno approvati. Hanno assicurato che faranno di tutto per risolvere la situazione entro oggi, al massimo qualche giorno per le riparazioni più complesse. Come amministrazione abbiamo manifestato il nostro disappunto e pretendiamo che la situazione venga risolta immediatamente; vi aggiorneremo, man mano che saremo notiziati dal Direttore Generale".