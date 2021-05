Astrazeneca a chiunque lo vuole: manca solo la fascia 18-39 anni

Ragusa - Visto che in magazzino ne abbiamo ancora una sporta, sai che c’è? Spalanchiamo le porte a tutti e, letteralmente, chiss’è visto s’è visto. L’avevamo anticipato ieri su Ragusanews che era questione di giorni per la formula Astrazeneca libero. E’ arrivata prima del previsto: da oggi per tutti gli over 40 siciliani che lo vorranno, in qualunque hub dell’Isola. “Per tre giorni” recita l’ordinanza del governatore-assessore Musumeci. Traduzione: dai 40 in su, d’ora in poi tutti dentro senza appuntamento, visto che da venerdì ripartiranno sicuramente gli Open Day del weekend.

Per ora la libertà di scelta è riservata alla fascia 50-59 anni, visto il no di Aifa e Cts all'abbassamento dell'età raccomandata sotto i 60. Lo sprint di Palazzo d’Orleans punta chiaramente a immunizzare tutti coloro che, volontariamente, accettano l’antidoto inglese. Ma se nemmeno così dovessero smaltirsi le scorte, scommettiamo che al massimo dalla prossima settimana AZ sarà “free” per ogni maggiorenne? In pratica, al momento restano esclusi dalla campagna solo gli abitanti dai 18 ai 39 anni senza fragilità o patologie.

Intanto, è stato firmato l’accordo per la discesa in campo dei dentisti: i medici odontoiatri che hanno ultimato il ciclo vaccinale potranno partecipare, su base volontaria, alla somministrazione dei vaccini. Non nei loro studi, ma negli hub o nelle unità mobili del territorio. Il problema è un altro: intercettare gli over 70, il target più recalcitrante, specie in Sicilia. Non possiamo rinunciarci, dimenticandoli: immunizzarli accelererebbe la picchiata di contagi e ricoveri, dando il colpo di grazia al Coronavirus.