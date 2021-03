AstraZeneca: cosa rischia chi rifiuta il vaccino?

Cosa rischia chi rifiuta il vaccino AstraZeneca? Potrebbe tornare in gioco solo quando ci saranno dosi di vaccino in overbooking.

Dopo il pronunciamento dell’Ema, è chiaro che chi rinuncia a un vaccino considerato sicuro rischia di scorrere a fine lista. Sia nel caso che non si presenti ad un appuntamento già prenotato, sia nel caso non si prenoti prima della scadenza prevista per la propria categoria, che sia una fascia d'età oppure professionale, come gli insegnanti.

In concreto vuol dire che chi non si presenta o non fa domanda potrebbe essere vaccinato tra vari mesi. Solo quando la disponibilità dei vaccini non sarà più un problema e quando le categorie più fragili e più esposte al rischio saranno state vaccinate potrebbe infatti rientrare in gioco chi decide di rinunciare ad AstraZeneca.

«Quando il vaccino è approvato, è sicuro ma questo non significa che non ci siano reazioni avverse. Nel Lazio abbiamo avuto poche cancellazioni delle prenotazioni per AstraZeneca. Chiaramente le sconsigliamo perché chi lo farà, finirà in coda ed è un rischio rilevante» ha precisato nei giorni scorsi l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, rispondendo alle domande sulle disdette per il vaccino AstraZeneca.