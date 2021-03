Astrazeneca, domani la decisione scontata. La scienza: «Morti inevitabili»

Roma - «Se vaccini milioni di persone, è inevitabile che ci siano incidenti» dice Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, l’Agenzia del farmaco europea che domani emetterà il verdetto sul futuro di Astrazeneca a cui si adeguerà l’Aifa italiana. La traduzione brutale è che sui grandissimi numeri qualche morto, o effetto collaterale grave, è praticamente inevitabile. C’è sempre stato, anche negli altri vaccini che non fanno più notizia e non c’entrano nulla col Covid. L’altolà temporaneo ad Astrazeneca è stato presentato fin dall’inizio come un eccesso di zelo verso un siero che tutti gli scienziati invitano da sempre a considerare come sicuro. Un supplemento d’indagine, proprio per rimuovere definitivamente gli ostacoli psicologici che rischiano di far saltare la campagna vaccinale, non solo in Italia: Germania, Francia, Spagna, Olanda, Danimarca, Norvegia, Irlanda e altre nazioni del nord-est hanno bloccato tutto e sono in attesa della sentenza.

L’Ema indaga non tanto sugli “ingredienti” contenuti nel siero, già abbondantemente controllati, quanto sulla produzione di “alcuni lotti specifici”. Ma è impossibile che giovedì dirà no quando è la stessa dirigenza dell’ente che deve decidere a mettere le mani avanti, sostenendo da giorni come un disco rotto che comunque “i benefici superano i rischi” e gli “eventi tromboembolici sono davvero pochi” - alcune decine su circa 5 milioni di vaccinati - e comunque “non più di quelli che si registrano normalmente”. “Dubito che la valutazione possa cambiare - conviene l’ex direttore Ema, il padovano Guido Rasi -, potrà tutt'al più rilevare qualcosa in qualche lotto”. Paesi come Inghilterra e Belgio hanno accettato il rischio e non hanno interrotto le somministrazioni; altri, in Sudamerica, non hanno scelta perché per ora hanno a disposizione solo il siero britannico.