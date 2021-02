Astrazeneca non è per anziani: prima di maggio non si vaccina nessun altro

Ragusa - Questo mese sono attese in Sicilia 237.610 dosi in tutto tra Pfizer e Moderna, sempre meno di quelle pronosticate a fine dicembre ma comunque più del doppio di quelle arrivate da allora: se entrambe le case farmaceutiche non faranno “scherzi” dell’ultimora – e se nel frattempo si finiranno di vaccinare operatori sanitari e popolo delle Rsa che ancora mancano al primo appello - il piano vaccinale per gli ultra 80enni potrebbe partire tra due settimane, intorno il 20 febbraio, altrimenti slitterà ancora. In questo momento, infatti, i richiami si stanno svolgendo in contemporanea con la ripresa delle prime iniezioni, dopo il lungo stop causa mancato rifornimento.

Negli ultimi giorni, tuttavia, il programma di consegne è stato rispettato: ieri sono sbarcate sull’Isola 5.400 fiale Moderna e fra oggi e domani ne aspettiamo altre Pfizer. Si dovranno metter da parte pure queste perché gli over 80 non potranno contare sulle boccette firmate AstraZeneca, in arrivo da metà febbraio, clamorosamente non collaudate sopra i 55 anni. Saranno pure conservabili tra -2 e -8 gradi, rispetto ai -80 e -20 dei competitor, ma la loro efficacia non arriva neanche al 60%: in pratica c’è il rischio quasi un “vaccinato” su due non sviluppi anticorpi sufficienti contro il virus o le sue varianti in circolazione, per cui dev’essere tuttora testato, e si sottoponga quindi inutilmente a due punture. Ma questi saranno affari dei “giovani”. La Regione ha aderito alla piattaforma messa a disposizione dalle Poste: l’auspicio è che faccia tesoro dei problemi di sovraffollamento telematico patiti dai grandi anziani là dove hanno provato a prendere appuntamento, Lazio e Campania, e si riesca quindi a procedere ordinatamente - nella tutela di soggetti deboli che necessitano di accompagno e assistenza, anche informatica - iniziando a rendere intanto disponibili le prenotazioni, magari dalla prossima settimana.

Anche perché parliamo di una fetta considerevole di siciliani. Il censimento 2020 appena concluso dall’Istat ne conta 263.130 nella fascia d’età tra 80 e 89 anni, 51.753 in quella 90-99 e ben 1.032 ultracentenari: il 6,5% della popolazione di cui quasi 2/3 donne, più longeve in media degli uomini. Quasi 316mila persone in tutto. In verità alcuni di loro, in quanto degenti o residenti in case di cura e di riposo, sono già stati vaccinati: al 2 febbraio ne risultano 3.705 tra 80 e 89 anni e 2.123 oltre i 90. Ma anche scorporandoli dal totale, ne restano circa 310mila: se - partiti col pieno - in 5 settimane ne abbiamo vaccinati poco più di 164mila, ce ne vorranno almeno il doppio per liquidare quest’altra parte di abitanti tra prima e seconda dose, procedendo allo stesso ritmo. Perchè alla fne non è solo questione di quantità di fiale, ma anche di braccia che le somministrino. Tutti gli altri cittadini quindi, sino a fine aprile/inizio maggio, possono tranquillamente aspettare.