Astrazeneca solo ad over 60, richiamo con Pfizer: il Cts ha deciso

Roma - ll vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato soltanto a chi ha più di 60 anni. Per la seconda dose dovrà invece essere utilizzato Pfizer. È questa la decisione che il Comitato tecnico scientifico ha consegnato al ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo tre giorni di riunioni tra governatori ed esperti.

Il siero anglosvedese diventa dunque “sconsigliato”, e quindi in sostanza vietato per gli under 60: chi tra questi l’ha già ricevuto farà il richiamo col siero americano. Se Roberto Speranza accoglierà la proposta degli scienziati, e non c’è motivo di dubitarne, costringerà la struttura del commissario Francesco Figliuolo a riprogrammare il piano vaccinale nelle diverse regioni.