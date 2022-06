Astrofotografia, la via Lattea a Costa di Carro

Scicli - "Milky Way sulle Agavi". La Via Lattea sulle agavi di Sampieri. E' lo scatto di Filippo Galati della via lattea all'interno del Parco "Costa di Carro" tra Sampieri e Cava d'Aliga, caratterizzato da una rigogliosa macchia mediterranea e in particolare dalla presenza delle Agavi e delle palme nane.

L'area ripresa è quella tra le costellazioni del Sagittario e dello Scorpione, di quest'ultima è ben visibile la coda e la stella più luminosa Antares.

Sony ILCE-7M3 + Samyang 24mm + SA

Milkyway: 40 light 60s f/4.5 ISO-2000 + 15 dark

Landscape: 15 scatti 60s f/5.6 ISO-1600.