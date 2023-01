Astronomia, giovane sciclitano scopre pianeta sosia della Terra

Scicli- Si chiama Aldo Zapparata, ha 25 anni, è sciclitano, fa parte del gruppo di astronomi dell’Osservatorio di Campo Catino, in provincia di Frosinone, che ha contribuito all’importante scoperta della Nasa: un pianeta sosia della Terra, che dista 100 anni luce da noi.

La notizia della scoperta viene rilanciata dall’Ansa. “Il nuovo pianeta, denominato TOI 700e, – si legge nell’agenzia – ha dimensioni simili al nostro e si trova nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla sua stella (TOI700) da poter avere acqua liquida in superficie. Grande circa il 95% della Terra, si aggiunge alla decina di pianeti simili al nostro scoperti in questi anni. Ma la particolarità di TOI 700e – scrive ancora l’agenzia di informazione – è che è il secondo sosia della Terra scoperto attorno alla stessa stella, una nana bianca lontana appena 100 anni luce. Ciò rende il sistema planetario attorno alla TOI 700 particolarmente interessante per ulteriori osservazioni".

"La scoperta, annunciata in occasione dell’incontro dell’American Astronomical Society a Seattle dalla responsabile dello studio, Emily Gilbert del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, è stata possibile – riporta l’Ansa – anche grazie al lavoro degli italiani Giovanni Isopi, Franco Mallia e Aldo Zapparata che hanno in particolare verificato l’assenza di falsi positivi nei dati”. “Il nuovo pianeta sarà in futuro oggetto di più dettagliate osservazioni con il telescopio spaziale James Webb per determinarne – conclude l’articolo – la composizione e verificare l’eventuale presenza di atmosfera”.