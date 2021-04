Attaccate su Facebook Laura Boldrini malata, siete dei miserabili

Anche sul profilo Facebook di Ragusanews, oggi pomeriggio, sono arrivati commenti di felicitazioni, sì di felicitazioni, alla notizia della malattia che ha colpito l'ex presidente della Camera, e deputata del Pd, Laura Boldrini.

Diciamo subito che non abbiano simpatie politiche per nessuno, e nel nessuno comprendiamo anche l'onorevole Laura. Ma l'idea stessa che alcuni nostri lettori gioscano, e si firmino, con nome e cognome, dicendosi lieti della cattiva notizia, ci fa inorridire. Evidentemente questi signori non hanno mai fatto ore di attesa in una sala d'aspetto d'ospedale, non hanno mai perso una persona cara, pensano di essere immuni dalla cecità del Fato.

Non lo facciamo mai, ma stavolta la misura è colma. Andate via, non leggeteci, cambiate giornale e profilo Facebook su cui mettere i like. Topi di fogna, miserabili.