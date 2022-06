Attacco hacker a Palermo, uffici chiusi fino a data da destinarsi

Palermo - E' ancora in tilt, dopo l'attacco hacker scattato ieri mattina alle 6, il sistema informatico del Comune di Palermo: numerosi i disagi per i residenti a causa degli uffici chiusi o attivi a singhiozzo, per il momento a tempo indeterminato. Il sito istituzionale è irraggiungibile e l'assessore all'Innovazione, Paolo Petralia Camassa, risponde dalla propria pagina Facebook alle domande degli utenti, alcuni preoccupati per la fine che potrebbero fare i propri dati personali.

"Al momento si stanno riattivando i sistemi per il rilascio delle carte d'identità - scrive sul profilo social -. La Sispi (azienda che cura il sistema informatico, ndr) sta continuando a lavorare per far partire i vari servizi il prima possibile". L'ufficio di via Sadat oggi è rimasto chiuso agli utenti anche per la consegna delle raccomandate. Allo stato, non c'è ancora una data o un orario per il ripristino della situazione di normalità.