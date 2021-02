Atterraggio su Marte, se clicchi “Perseverance” su Google accade questo

Perseverance è atterrato su Marte: un applauso scrosciante dalla 'cabina di regia' della Nasa ha salutato stanotte l'avvenuto touchdown del rover sul Pianeta Rosso, e Google celebra stamani il nuovo grande passo dell’umanità nell’Universo con i fuochi d’artificio sulla pagina corrispondente nel motore di ricerca. "L'Italia ha un ruolo da leader nell'esplorazione spaziale e nell'ambiziosissimo programma Mars Sample Return di cui il rover Perseverance della missione Mars 2020 della Nasa è il primo capitolo - sottolinea il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, a RaiNews24 -. Cercheremo tracce di vita, è molto plausibile che si siano sviluppate forme di vita unicellulari su Marte come avvenuto, durante lo stesso periodo, sulla Terra. Non ci aspettiamo che queste forme di vita si siano evolute come accaduto da noi perché Marte si è rapidamente spento e la radiazione ha spazzato via tutto". La navetta sta già scattando foto, alleghiamo la prima inviata alla Terra appena ha toccato il suolo.