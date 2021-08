Attività di raccolta rifiuti in spiaggia a Santa Maria del Focallo

Ispica - Si è svolta martedì 17 agosto l'iniziativa di raccolta dei rifiuti in spiaggia #NonSoloConchiglie promossa da Change4Earth. È stato il primo appuntamento di altri già programmati per i mesi a venire.

L'esperienza ha coinvolto una trentina di persone: ragazzi di Rosolini ed Ispica, adulti ed anche una famiglia di turisti di Torino con i loro due bambini. Il Comune di Ispica ha patrocinato l’evento mettendo a disposizione il personale ed i mezzi della Tech. Un’esperienza entusiasmante che ha coinvolto tutti i partecipanti. Ecco alcune impressioni di partecipanti e di persone che hanno sostenuto l’iniziativa. Change4Earth è un progetto no profit lanciato da un gruppo di giovani ragazzi di Rosolini, in Sicilia.

È nato dal bisogno di cambiare, dalla necessità di fare qualcosa di concreto per la Terra e per chi la abita.

Change4Earth ha lo scopo di sensibilizzare chiunque, dai più piccoli ai più anziani, su argomenti che riguardano l’ambiente, il cambiamento climatico, l’ecosostenibilità e tutto ciò che in un modo o nell’altro si collega a questi argomenti.