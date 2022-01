Auditel, Alberto Angela a Siracusa fa 3 mln e 600 mila spettatori

Vince la prima serata Alberto Angela e il suo Meraviglie su Rai Uno, ieri sera dedicato, nella parte finale, a Siracusa e Ortigia.

Nella serata di ieri, martedì 4 gennaio 2022, su Rai1 la seconda puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha interessato 3.604.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 il secondo appuntamento con Sissi ha raccolto davanti al video 2.994.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.40 alle 0.11 – il debutto di Back To School ha intrattenuto 1.912.000 spettatori con il 9.8% (presentazione dalle 21.25 alle 21.40: 1.419.000 – 5.8%). Su Rai3 Un’Avventura ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo totalizza un a.m. di 1.245.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Donnie Brasco ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Albetto Angela aveva vinto la prima serata anche con la puntata dedicata interamente a Napoli e andata in onda a Natale.