Auditel, Caro Battiato di Pif fa 2 milioni 267 mila spettatori

La trasmissione televisiva "Caro Battiato" di Pif, in onda su Rai Tre, ha fatto registrare ieri sera 2 milioni 267 mila spettatori, con l'11% di share.

Nella serata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, su Rai1 Heidi ha conquistato 3.538.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha incollato davanti al video 2.293.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 693.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente ha raccolto 1.334.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Caro Battiato è visto da 2.267.000 spettatori (11%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 919.000 spettatori (5.2%). Su La7 Speciale Non è L’Arena registra 849.000 spettatori con il 5.4%.

Il titolo del programma rimanda immediatamente al tono affettuoso e appassionato di Pif che ha fatto da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro – dall’Etna a Milano – passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana. Tra gli altri, Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, una intensissima Emma ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non space” con Mahmood, la commozione di Carmen Consoli per “Tutto l’universo obbedisce”. Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della kermesse, ha raccolto una sorta di diario della mancanza, nostalgico, ma mai triste, con lampi lirici e intuizioni forti che lasciano un senso di vitalità e di gioia da condividere.

Una serata evento per non dimenticare, e per continuare a coltivare il piacere della poesia, dell’intelligenza e dell’ironia.