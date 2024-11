Aurora muore in un incidente a 26 anni: frontale contro un'auto guidata da un giovane drogato

L'Aquila - Incidente mortale, a L'Aquila, la scorsa notte, su via Antica Arischia. Una ragazza di 26 anni, Aurora D’Alessandro, di Carsoli (Aq), laureata in Psicologia, era a bordo di una Volkswagen Fox. Una Mercedes, il cui conducente, un giovane che, dalle prime verifiche delle forze dell'ordine, era sotto effetto di droghe, e che avrebbe perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e impattato contro la vettura con a bordo la vittima.

Lo schianto è stato frontale e violentissimo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 di rianimare la ragazza. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco chiamati per estrarre la vittima dalle lamiere. I mezzi sono stati sequestrati. Il giovane che ha causato l'incidente stradale è stato denunciato per omicidio stradale.

«Si era laureata all'Università dell'Aquila ed era tirocinante; la sera faceva qualche lavoretto in un pub - dice all'Adnkronos, Velia Nazzarro, ex sindaco di Carsoli - . Era una ragazza in gamba, a modo. Una grave perdita per la comunità".