Aurora ramazzotti: "Ho il Covid"

Milano - "Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi". Così Aurora Ramazzotti (Sorengo, Svizzera, 1996) annuncia in diretta a “Ogni mattina”, trasmissione di cui è inviata su Tv8, di essere positiva al Covid. Vive a Milano da sola ed è alle prese con una tosse mai vista. Anche la ex moglie del padre Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha affrontato la malattia e da poco è tornata negativa.

"Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no - ha raccontato la Ramazzotti - Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone". Già qualche giorno fa aveva raccontato di essere malata e in isolamento, ma ora il silenzio social della ragazza sta facendo preoccupare i suoi follower. Positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza.