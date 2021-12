Austerity ad Acate, l’albero di Natale nel buio totale VIDEO FOTO

Acate - "Il cuore di Acate, area natalizia romantica e di pace... al buio totale". Meno male che ci sono le palle di Natale a illuminare la piazza, immersa nell’oscurità probabilmente a causa di un black out. Il post del cittadino Saro Morando ha tuttavia calamitato le lamentele di alcuni residenti, delusi dagli addobbi festivi considerati sotto tono, se non proprio tristi, seguiti alla contestata rimozione del presepe. A dirla tutta anche le foto scattate da altri abitati, nella gallery, non “brillano” di allegria.