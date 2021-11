Autista con un mano guida e con l’altra canta VIDEO

Siracusa – Canti tradizionali a bordo di una ditta di corriere privata in transito nel siracusano: a esibirsi per il pubblico di turisti è lo stesso conducente, che guida col microfono in mano; nel sedile accanto, il suonatore di fisarmonica che lo accompagna. Un’iniziativa senz’altro pittoresca, ma non esattamente in linea con quanto previsto dal codice della strada in materia di sicurezza