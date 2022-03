Auto blocca portone, resta fuori casa per 4 ore: «Non abbiamo pattuglie»

Catania – Condividiamo la disavventura denunciata da un utente, rimasto anonimo, sul gruppo Fb “Inciviltà a Catania”. È successo nel capoluogo etneo ma poteva capitare ovunque, in Sicilia e in Italia.

Vorrei ringraziare il gentilissimo proprietario di quest'auto che ha avuto la brillante idea di parcheggiare in Via Gisira in piena zona pedonale, sopra il marciapiede, e ostruendo l'ingresso di casa. Ciò dalle ore 21 di Sabato e ad ora fino alle 00.40 (ma probabilmente si intratterrà ancora per qualche altra ora a bere con gli amici). Ringrazio anche il comando dei vigili urbani di Catania nella persona del suo comandante pro tempore per il consueto non intervento.

Alla prima segnalazione delle 21.30 "manderemo la prima pattuglia disponibile", alla seconda segnalazione delle 22.30 "ma non capisce l'italiano, le abbiamo detto che le manderemo la prima pattuglia disponibile", alle terza segnalazione delle 00.20 "non abbiamo pattuglie disponili". Ma sapevo fin dall'inizio che sarebbe andata così, ho telefonato solo per scrupolo e per evitare le critiche di chi dice che bisogna segnalare nelle sedi opportune invece di fare post su Facebook.

Ringrazio me stesso per essere riuscito a mantenere la calma, evitando di diventare come gli incivili (vi assicuro che la tentazione di colpire quell'auto era veramente alta, ma per fortuna io non sono come loro). Per ultimo, ma non ultimo, ringrazio l'amministrazione comunale tutta per ricordarci che qualsiasi nostro sbaglio nella vita non sarà mai paragonabile alla loro incapacità nel gestire la città, totalmente allo sbando e lasciata a sé stessa.