Auto in fiamme in galleria sulla Catania-Siracusa, famiglia in salvo

Lentini - Una famiglia è riuscita ad uscire indenne dalla propria auto andata in fiamme mentre percorreva una galleria dell’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Lentini.

Non si conoscono le cause del rogo ma secondo alcune fonti investigative potrebbe essersi trattato di un problema elettrico, per cui sarebbe bastata una scintilla per scatenare le fiamme. L’altra ipotesi è un’avaria meccanica ma questo conta poco, le vittime, in preda alla paura, hanno avuto la prontezza di scendere dalla macchina poco dopo aver visto del fumo.

Il traffico si è paralizzato anche per l’arrivo degli agenti della Polizia stradale e dei vigili del fuoco che hanno bloccato tutti i mezzi in direzione di Catania: i pompieri hanno spento il focolaio, nel frattempo la famiglia è stata sottoposta alle prime cure ma le loro condizioni sono buone, a parte lo spavento. Intorno alle 19,45, il veicolo incendiato è stato rimosso, per cui la circolazione è tornata alla normalità.

Foto di repertorio