Auto incastrata, in bilico su scalinata: piovono consigli dai balconi VIDEO

Catania – Dopo una serie di inutili accelerate e manovre sono dovuti scendere i condomini di un palazzo di via Puglia, nel quartiere Canalicchio, per liberare a mani nude la macchina rimasta intrappolata stamani nei gradini di una scalinata. Non è la prima volta, riferiscono i residenti, che gli automobilisti la imboccano scambiandola per una traversa.