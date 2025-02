Auto sull'aiuola? No, è una Punto green

Catania - Una Punto nera è finita su un’aiuola alla circonvallazione di Catania. L’incidente si è verificato all’altezza del viale Vittorio Veneto. Non è ancora chiara la dinamica, della quale si sta occupando la polizia municipale, ma non risultano feriti. Inevitabile il rallentamento del traffico per l’intervento del carro attrezzi.