Automazione delle spese aziendali: soluzioni di Soldo premiate da Deloitte

Negli ultimi anni gli studi riguardanti la gestione aziendale hanno messo in evidenza in modo chiaro quanto sia importante per le imprese curare ogni dettaglio in modo adeguato. Recentemente un'indagine realizzata attraverso l'Epson Business Efficiency Report ha messo bene in evidenza come gli errori commessi nella gestione aziendale causino alle imprese europee mediamente una perdita di reddito che può essere stimata attorno alla cifra record di 60 miliardi l'anno.

Le modalità di gestione possono influire in maniera significativa sull'efficienza aziendale, sia in positivo che in negativo. Questo è molto evidente ad esempio prendendo in considerazione l'aspetto legato all'automazione, oggi letteralmente indispensabile per tutte le imprese che vogliono adeguarsi alla sfida di risultare produttive e al passo con i tempi che corrono. Al giorno d'oggi infatti, una gestione aziendale efficace dipende sempre più spesso da un livello adeguato di automazione.

Una soluzione per l'automazione delle spese aziendali

Soldo, la piattaforma semplificata utilizzata da molte imprese per automatizzare le spese aziendali, è stata inserita, così come era avvenuto anche un anno fa, nella rosa dei vincitori del prestigioso premio UK Technology Fast 50™ di Deloitte, uno dei riconoscimenti più ambiti in assoluto da chi opera nel comparto tecnologico. I servizi sviluppati da Soldo risultano infatti sempre più importanti e di supporto a moltissime imprese, in quanto permettono di ottenere più facilmente una gestione ottimizzata delle spese aziendali.

Questo risultato viene ottenuto attraverso la cura di molte fasi di grande importanza, come ad esempio:

Gestione dei rimborsi spesa.

Tracciamento delle uscite aziendali .

Azzeramento degli sprechi.

Cura adeguata del business travel .

Eliminazione delle inefficienze.

Cura dei collaboratori.

La soluzione garantita da Soldo permette infatti alle imprese di risparmiare tempo e risorse economiche, consentendo così di ottimizzare tutte le fasi dei processi produttivi e di evitare gli sprechi. Inoltre Soldo prevede un sistema di funzionamento che si adatta alla perfezione alle startup, alle piccole imprese, ma anche a quelle di media grandezza e alle multinazionali. Questo è dovuto al fatto che si tratta di una piattaforma molto flessibile, sviluppata in modo da potersi adeguare al meglio alla gestione di ogni genere di spesa.

Le soluzioni ottenute dalla aziende che utilizzano questa piattaforma permettono inoltre anche di evitare malcontenti dovuti alla gestione dei rimborsi, che in passato richiedevano spesso molto tempo prima che venissero concessi. Al contrario quando tutte le uscite sono gestite in modo ottimale, evitando errori grazie all'automazione e in modo tempestivo, la produttività di un'azienda ne risente in modo positivo fin da subito.

L'importanza della gestione accurata delle spese

Per un'impresa gestire in modo adeguato tutte le spese può essere letteralmente vitale, soprattutto in un contesto economico come quello odierno che è caratterizzato da una forte inflazione, da un mancato incremento dei consumi e dall'aumento dei tassi di interesse. Gli esborsi di un'impresa, second0 le linee guida di gestione aziendale, dovrebbero essere sempre gestiti in modo trasparente, automatizzato e rapido. Con le stesse modalità dovrebbero anche essere dirette tutte le fasi di un business travel.

Questo può essere fatto anche attraverso l'assegnazione di carte fisiche o virtuali che possono essere utilizzate dai collaboratori per le varie spese, fino al raggiungimento di quote prestabilite. Per le imprese è fondamentale infatti coordinare in modo preciso la gestione del budget e non lasciare mai che questo aspetto sia frutto del caso. In ogni caso è poi fondamentale semplificare il più possibile la gestione della contabilità andando così a snellire ogni fase delle attività amministrative.

Una buona gestione delle spese aziendali è un passaggio fondamentale per sincronizzare al meglio tutte le spese e averle sempre sotto controllo, evitando passaggi aggiuntivi che provocano perdite di tempo e possono generare anche inevitabili errori umani. Grazie alla gestione adeguata delle spese vengono inoltre evitati anche i problemi legati alla conservazione dei documenti, in quanto questi restano automaticamente salvati all'interno di un apposito database.