Autonomia: Emiliano, indigna accelerazione per favorire Lega

BARI, 02 FEB "Ci indigna profondamente questa cosa di voler fare l'autonomia differenziata prima delle elezioni in Lombardia" per evitare di "far fare brutta figura alla Lega". Lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, per il quale il governo starebbe accelerando sull'attuazione dell'Autonomia "solo per non far fare brutta figura alla Lega".

"Per fare i Lep ha aggiunto non basta scriverli, servono 6070 miliardi di euro da investire per permettere al Sud di essere allo stesso livello del Nord. E' un processo lungo, non siamo contro l'autonomia differenziata, siamo contro al farla rapidamente". Emiliano poi ha usato la metafora del canottaggio per spiegare quello che, a suo dire, è il piano del ministro Calderoli: "La teoria Calderoli è: abbiamo 20 vogatori, per far diventare più forti i vogatori meno efficienti diamo remi più lunghi a quelli più forti. Questa teoria non regge". (ANSA).