Autoscout premia CiceroAuto: autosalone affidabile e amato da automobilisti

Rosolini - Un voto di 4,5 su 5, ovvero 9 su 10. Parola di chi ha acquistato un’auto da Cicero Auto.

Il giudizio complessivo degli utenti è stato pubblicato da Autoscout, il maggiore sito di vendite d’auto in Europa, che ogni anno certifica il grado di soddisfazione degli automobilisti che hanno cambiato macchina e si sono rivolti a un autosalone.

Il giudizio viene espresso dai visitatori della piattaforma, attraverso alcuni parametri: impressioni generali, reperibilità, affidabilità, descrizione dell'annuncio e procedura d'acquisto.

Gli acquirenti anche quest’anno hanno premiato la correttezza, l’affidabilità e la trasparenza di Cicero Auto Srl di Rosolini (SR), con un punteggio che lo ha portato in cima alla classifica grazie al numero totale di recensioni ricevute e alla media del punteggio di rating 4,9/5 (come riportato nell'attestato che pubblichiamo più in basso).

E’ chiaro a tutti che oggi chi è in cerca di un’auto fa molto affidamento sulle referenze che un venditore può vantare. Quanto è serio? Quanto è affidabile? Le auto che propone dicono la verità? Sui chilometri, sulla affidabilità, sulla manutenzione storica?

Tutti parametri che incidono sull’affidamento che l’automobilista ha nei confronti del venditore, cui viene chiesta correttezza delle informazioni, e garanzie sul post vendita.



Cicero Auto propone sia auto della fascia premium, Audi, Bmw, Mercedes, Porsche, sia auto di fascia media per le famiglie e per chi deve andare al lavoro. Una storia ormai più che quarantennale ha creato un pubblico di automobilisti affezionati a cavallo tra le province di Siracusa e Ragusa e anche oltre, grazie al web, che rende Ciceroauto.it un portale frequentatissimo. Merito del fatto che le automobili sono presentate, fotografate, illustrate in ogni dettaglio, con la storia, il chilometraggio, lo stato di manutenzione meccanica.

Giuseppe Cicero di Cicero Auto Srl è entusiasta del punteggio di rating raggiunto: "il nostro impegno quotidiano, i tanti sacrifici e tutta la passione trasmessa per questo lavoro da mio padre, ci permettono oggi di raccoglierne i frutti. La più grande soddisfazione è quella di ricevere complimenti sul lavoro svolto con correttezza e trasparenza, come la vita ci ha insegnato a farlo.”

“Le ragioni del nostro successo vanno ricercate nella serietà e nella professionalità con la quale insieme a voi abbiamo costruito in questi anni una struttura sempre aggiornata e in continua espansione, cercando di offrire sempre al cliente un accurato servizio di vendita e assistenza. Ricerchiamo le nostre automobili con grande attenzione, per poter offrire ai nostri clienti prodotti di qualità al prezzo più conveniente”.

“Negli anni abbiamo sviluppato una grande attenzione verso i nostri clienti che ci ha portato a degli standard di qualità e cortesia sempre apprezzati. Da gli automobilisti troveno le giuste scelte per il loro life style".

