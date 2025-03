Autostrada Catania-Messina, camion di limoni si ribalta nei pressi del casello di Acireale

Acireale - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 7, sulla autostrada A18 Messina-Catania (in direzione del capoluogo etneo) nei pressi del casello autostradale di Acireale. Un camion carico di limoni si è ribaltato in curva, finendo in una scarpata adiacente alla corsia di accesso al casello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Secondo le prime informazioni, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina dopo l’impatto con le barriere laterali e non ha riportato ferite.