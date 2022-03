Autostrada, chiuso il tratto tra Rosolini e Noto

Rosolini - Sulla A18 Sicracusa-Gela, a causa del cedimento di una veletta del cavalcavia n° 5 (al km 26,350) è stata disposta la temporanea chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Noto (km 24,700) e lo svicolo di Rosolini (km 40,100), in entrambi i sensi di marcia. Pertanto chi si muove in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini; chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.