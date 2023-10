Autostrada. Chiuso lo svincolo di Rosolini per lavori

Rosolini - Lavori in corso sulla tratta Rosolini – Ispica dell’Autostrada A/18 Siracusa -Gela: chiuso lo svincolo di Rosolini in direzione Ispica fine di potere effettuare diversi lavori quali: – l’installazione della rete di protezione lungo le barriere spartitraffico presenti lungo il viadotto Scardina della tratta autostradale Rosolini – Ispica, – verniciatura protettiva delle spalle e dell’impalcato del ponte denominato opera 50 del lotto 6 ubicato presso lo svincolo di Ispica -Pozzallo l’impresa COSEDIL ha chiesto l’inibizione al traffico veicolare nel tratto autostradale interessato ai lavori.

Pertanto, con Ordinanza n.130/2023 del 11.10.2023 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio ing. Dario Costantino, il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto con decorrenza dalle ore 7,00 del 24 ottobre 2023 e sino alle ore 16,00 la chiusura al traffico veicolare per i veicoli che transitano in direzione Ispica del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rosolini e di Ispica. Praticamente chi proviene da Siracusa e deve recarsi a Ispica e/o Pozzallo deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Rosolini. Rimane chiuso lo svincolo di Rosolini in direzione Ispica.