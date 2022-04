Autostrada, il 4 aprile la riapertura del tratto autostradale Rosolini-Noto

Rosolini - Era stata disposta ieri, su indicazione delle squadre di Autostrade Siciliane, la chiusura al traffico in entrambe le direzioni del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Noto e quello di Rosolini, sulla A18 Siracusa-Gela. La decisione era stata presa a seguito dei rilievi tecnici che avevano evidenziato il cedimento di alcune “velette” che rifiniscono lateralmente la struttura del cavalcavia n° 5 al km 26,350. I lavori sono iniziati ieri stesso e si concluderanno lunedì 4 aprile, entro le ore 20.00.

Pertanto sino ad allora chi viaggia in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini, e chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.