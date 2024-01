Autostrada, il tratto fino a Modica già in manutenzione. È uno scherzo?

Modica - Delle due l’una. O si tratta di una fake news o, per dirla alla Flaiano, la situazione è grave ma non è seria.

Parliamo dell’autostrada Siracusa-Gela e dello lo svincolo autostradale di Modica. Il verdetto che condanna la Sicilia e le sue opere pubbliche è tutto scritto in due righe di comunicato del Consorzio Autostrade siciliane. Il Cas, infatti, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che “fino al prossimo 30 giugno 2024 è prevista la parzializzazione della A218 SR-Gela, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini (km 40+200) e lo svincolo di Modica (km 59+400), mediante chiusura alternata della corsia di marcia, sorpasso o emergenza a seconda delle esigenze per permettere la prosecuzione delle attività di manutenzione”.

Attività di manutenzione?

Appena il 7 dicembre scorso, con squilli di trombe e tromboni da parte del Presidente della Regione Schifani e dei politici siciliani, dopo decenni di attesa, lo svincolo autostradale di Modica era stato aperto al traffico. Adesso nuovi cantieri in vista. Il motivo? Manutenzione! Ma è possibile? Non sarebbe il caso che a questo punto che qualche Procura della Repubblica si interessasse della incredibile vicenda?