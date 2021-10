Avanti un altro, Paolo Bonolis cerca concorrenti in Sicilia

Palermo - “Avanti un altro!”, il fortunato quiz televisivo in onda sulle reti Mediaset condotto da Paolo Bonolis, è in cerca di aspiranti concorrenti. E c’è l’opportunità anche per i siciliani dal momento che sicuramente uno dei provini in programma prossimamente si terrà proprio a Palermo, il prossimo 13 ottobre. Ovviamente per partecipare al casting, e sperare di poter essere tra i prescelti per partecipare, bisognerà candidarsi.