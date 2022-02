Aveva ingerito sostanza velenosa, morto 45enne modicano

Modica - Lo scorso mese di dicembre era stato ricoverato in gravissime condizioni a Catania, dopo avere ingerito della sostanza caustica. A distanza di due mesi è deceduto l’artigiano modicano 45enne che il 14 dicembre, dopo essere intervenuto per una riparazione in Contrada Sant’Elena Macallè, al momento di salire a bordo della sua auto si era accasciato al suolo colto da malore e da lancinanti dolori allo stomaco.

L'uomo aveva ingerito alcune sostanze tossiche che gli avevano provocato lesioni al sistema polmonare. Le condizioni di salute dell'uomo, nato nel 1976, erano apparse subito gravissime, tanto da indurre i sanitari intervenuti sul posto a decidere il suo trasferimento a Catania, dove ha lottato fra la vita e la morte fino a ieri.