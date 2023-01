Azioni dei titoli tecnologici: in forte calo Amazon nel 2022

Senza troppi preamboli possiamo affermare che per il Nasdaq, indice azionario delle maggiori 100 imprese non-finanziarie, questo 2022 appena concluso è stato il suo anno peggiore, dal 2008 in poi. Tra questi bisogna sottolineare come anche per Amazon sia stato un anno decisamente negativo. Infatti la società fondata da Jeff Bezos ha perso la metà del suo valore quest'anno quando i titoli tecnologici sono stati schiacciati e sono aumentati i timori di recessione È stato un anno brutale per i titoli tecnologici a mega capitalizzazione su tutta la linea. Ma il 2022 è stato particolarmente difficile per Amazon.

Per quanto concerne la compravendita di azioni del rivenditore online si è appena concluso l’anno peggiore dal crollo delle dot-com in poi. Infatti il titolo è crollato del 51% nel 2022, segnando il calo maggiore dal 2000, quando è crollato dell'80%. Solo Tesla, in calo del 68%, e Meta, in calo del 66%, hanno avuto un anno peggiore tra le aziende tecnologiche di maggior valore. La capitalizzazione di mercato di Amazon si è ridotta a circa $ 834 miliardi da $ 1,7 trilioni all'inizio dell'anno. La società è uscita dal club dei trilioni di dollari il mese scorso. Gran parte dei problemi di Amazon sono legate all'economia e al macroambiente. L'aumento dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse hanno spinto gli investitori lontano dalla crescita e verso società con margini di profitto elevati, flusso di cassa consistente e rendimenti da dividendi elevati.

Ora gli investitori di Amazon hanno avuto altri motivi per sbarazzarsi delle loro azioni e di conseguenza per influenzare il mercato azionario attuale. La società sta lottando con il rallentamento delle vendite, poiché le previsioni di un boom dell'e-commerce post-Covid non hanno avuto successo. Al culmine della pandemia, i consumatori sono diventati dipendenti da rivenditori online come Amazon per merci che vanno dalla carta igienica e mascherine per il viso ai mobili da giardino. Ciò ha portato le azioni di Amazon a record mentre le vendite sono aumentate vertiginosamente.

Con la riapertura dell'economia, i consumatori sono gradualmente tornati a fare acquisti nei negozi e a spendere per cose come viaggi e ristoranti, il che ha fatto svanire l'impressionante crescita dei ricavi di Amazon. La situazione è solo peggiorata all'inizio di quest'anno, poiché la società ha dovuto far fronte a costi più elevati legati all'inflazione, alla guerra in Ucraina e ai vincoli della catena di fornitura.

Il CEO di Amazon Andy Jassy, che è succeduto al fondatore Jeff Bezos al timone nel luglio 2021, ha ammesso che la società ha assunto troppi lavoratori e ha sovradimensionato la sua rete di magazzini mentre correva per tenere il passo con la domanda dell'era della pandemia. Da allora ha sospeso o abbandonato i piani per aprire alcune nuove strutture e il numero dei suoi dipendenti è diminuito nel secondo trimestre. Jassy ha anche intrapreso un'ampia revisione delle spese dell'azienda, che ha portato alla chiusura di alcuni programmi e al blocco delle assunzioni di tutta la forza lavoro aziendale. Il mese scorso, Amazon ha iniziato a fare quello che dovrebbe essere il più grande taglio di posti di lavoro aziendale della sua storia, con l'obiettivo di licenziare fino a 10.000 dipendenti.

Anche il segmento del cloud computing di Amazon, in genere un rifugio per gli investitori, ha registrato la crescita dei ricavi più debole fino ad oggi nel terzo trimestre. Guardando al 2023, diversi analisti hanno ridotto le loro stime, citando i persistenti venti contrari macro e la continua debolezza nella vendita al dettaglio online e nel cloud computing.

Secondo l'analista di Evercore ISI Mark Mahaney, in una nota del 18 dicembre, le stime per quanto riguarda Amazon nel 2023 sono notevolmente abbassate, visto che si prevede una crescita totale delle vendite al dettaglio per l'anno del 6%, in calo rispetto al 10%. Ha tagliato le sue previsioni per la crescita annuale dei ricavi di Amazon Web Services al 20% dal 26%. Tuttavia, Mahaney ha affermato di rimanere ottimista sulle prospettive a lungo termine di Amazon, definendolo un "acquisto a buffet" a causa del suo assortimento di attività. Ha sottolineato la crescente quota di Amazon nella vendita al dettaglio, nel cloud e nella pubblicità, il suo apparente isolamento da rischi come i cambiamenti nella privacy degli annunci e il suo continuo investimento in aree come generi alimentari, assistenza sanitaria e logistica. "Per quegli investitori che utilizzano orizzonti temporali di 2-3 anni e stanno cercando di trarre vantaggio dalla recente dislocazione in azioni 'Net di alta qualità, consigliamo vivamente AMZN", ha scritto Mahaney, che ha un rating di sovraperformance sul titolo. Mentre le preoccupazioni di recessione sono reali e le stime sugli utili dovranno scendere, "AMZN rimane senza dubbio l'asset di qualità più elevata che copriamo in termini di prospettive di entrate e profitti", ha scritto Mahaney.