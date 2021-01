Scicli - Temerari, ma amanti del mare. Tanto da perpetuare anche quest'anno il rito del primo bagno dell'anno, il primo gennaio. Una comitiva di amici sciclitani si è data appuntamento a Donnalucata, alla spiaggia di Micenci, stamani, per sfidare il pregiudizio. Complice una bella giornata di sole, gli amici, tutti uomini, sui 35 anni, hanno sfilato per il lungomare in costume, deviato in spiaggia e tirato dritto per il mare.

Si sono divertiti, beati loro.