Bagno di capodanno, Marina di Ragusa sfida Marina di Modica. VIDEO

Ragusa - Sfida all'ultimo bagnante fra Marina di Ragusa, che ha celebrato il bagno di capodanno stamani, e Marina di Modica, che ha festeggiato ieri con un tuffo in mare. Decine stamani i ragusani che in costume hanno affrontato i flutti per salutare il 2025.

La temperatura a Marina è di 17 gradi, sufficienti a rendere appena accettabile l'impresa. IL VIDEO:

News Correlate Bagno di fine anno a Marina di Modica, decine di temerari valorosi